SARONNO – Da qualche giorno c’è una novità in via Varese che non è passata inosservata. Lo raccontano le tante auto che rallentano in prossimità della rotonda con viale Lombardia. La novità è la nuova insegna di uno dei due punti vendita realizzati nell’area tra via Varese e via Fermi quella attigua all’ex tiro a segno.

L’insegna è quella di Acqua e Sapone la nota catena con prodotti per la cura della casa e dalla persona. Una novità di cui si è parlato molto nel quartiere Matteotti ma anche nel resto della città. C’è chi ha iniziato a mandare i curriculum nella speranza di trovare un lavoro, chi attende con ansia l’apertura anche nella speranza che venga aperto il nuovo collegamento tra via Varese e via Fermi.

Ma che altro sarà realizzato nella zona? Il piano dell’Amministrazione comunale prevede una palazzina residenziale di 5 piani fuori terra più un piano terra commerciale con piano interrato per parcheggio, un edificio commerciale adiacente la palazzina residenziale e di un terzo edificio commerciale nella parte sud. Già noto il nome dell’altro punto vendita che è in avanzata fase di realizzazione. Anche se non è ancora arrivata l’insegna si sa già che sarà un’Eurospin. Si tratta di medie struttura di vendita che hanno rispettivamente una superficie 1.134,75 metri quadrati per il discount e di 650,82 metri quadrati per l’attività specialita nell’igiene della casa e della persona.

