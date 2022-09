x x

SARONNO – Ancora un grande successo per l’associazione Scacchi Saronno che ancora una volta ha trasformato la Sala Nevera a Casa Morandi nel regno di cavalli, pedoni, torri, re e regine. Si è rinnovato quest’anno l’appuntamento con il trofeo Cra Ferrovie nord Milano arrivato al sua quarta edizione.

Ieri dalle 14,30 i quasi 40 partecipanti si sono sfidati nelle diverse categorie dai bambini agli adulti. Decisamente variegata l’età che andava dagli 8 anni del più giovane dei piccoli agli 86 di Donato Abbagnale. Tra i bambini il primo posto è andato a Kira una ragazzini ucraina i 12 anni mentre per gli adulti sono stati premiati Giorgio Ferloni, seguito da Matteo Ferrario e Christian Turrini.

A fare gli onori di casa Luigi Corradi presidente dell’associazione e sempre attivissimo con proposte e iniziative.

