CARONNO PERTUSELLA – Ai nastri di partenza l’annata scolastica, alcuni famiglie della frazione di Bariola hanno contattato il Comune per chiedere il servizio scuolabus per i loro figli: l’idea dell’ente locale è quella di offrire un contributo a chi si volesse prestare per il carpooling (ovvero, metta a disposizione la propria auto per trasportate a scuola i bambini) ma i cittadini vorrebbero un vero e proprio bus navetta. A piedi per andare in centro la distanza non è indifferenti e, particolare che preoccupa i genitori, bisogna attraversare la sempre trafficatissima ex statale Varesina, che in quel tratto prende il nome di viale 5 giornate.

Tornerà dunque lo scuolabus? Improbabile, considerati gli alti costi che questo servizio comporterebbe per l’ente comunale.

(foto archivio: traffico alle porte di Bariola)

06092022