SARONNO – Venerdì 9 settembre alle 21 ci sarà, nell’ambito dell’iniziativa del “Cinema sotto le stelle”, la sonorizzazione di “Appuntamento a Belleville”, a cura del gruppo musicale “The freeze frame”, composto da Davide Darra, Enrico Monaco, Paolo Censi e Paolo Benzoni.

La sonorizzazione del cortometraggio sarà preceduta dalla testimonianza di Vincenza Lofino, ciclista solidale che ha percorso 3000 km dal confine libico-tunisino a Milano, in favore dell’Ong RESQ. La testimonianza inizierà quindi alle 21, e sarà seguita dallo spettacolo del gruppo musicale.

L’evento si svolgerà nell’area estiva del cortile di Casa Morandi, in viale Santuario 2, in contributo di partecipazione sarà di 5 euro.

