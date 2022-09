x x

MILANO – SARONNO – I treni Caravaggio iniziano a circolare anche sulla rete Ferrovienord: da oggi, lunedì 5 settembre, due nuovi convogli sono entrati in servizio sulla linea Milano Cadorna-Varese Nord-Laveno Mombello Lago, su cui effettuano sei corse al giorno.

Ieri mattina in stazione non sono sfuggiti al Comitato viaggiatori tpl nodo di Saronno.

È la prima volta che la stazione di Milano Cadorna accoglie i convogli di ultima generazione. A cinque carrozze con 570 posti a sedere, i Caravaggio accolgono i passeggeri in ambienti accessibili e confortevoli, grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione LED, a prese elettriche e USB utili per la ricarica dei dispositivi mobili.

A oggi sono 67 i nuovi treni in servizio, dei 222 acquistati da Regione Lombardia per il servizio ferroviario regionale, a fronte di un investimento complessivo di 2 miliardi di euro.

Le corse effettuate dai nuovi convogli

Sulla linea Milano Cadorna-Varese Nord-Laveno Mombello Lago i Caravaggio effettuano le seguenti corse.

Da Milano Cadorna

10017 Milano Cadorna 7.39-Varese Nord 8.40

10073 Milano Cadorna 18.39-Varese Nord 19.40

2075 Milano Cadorna 19.09-Laveno Mombello Lago 20.53

Da Varese Nord/Laveno Mombello Lago

2014 Laveno Mombello Lago 5.38-Milano Cadorna 7.22

10032 Varese Nord 9.20-Milano Cadorna 10.22

12082 Varese Nord 20.50-Milano Cadorna 21.52

I dettagli sulle corse e le informazioni sui nuovi treni sono disponibili sul sito trenord.it e l’App.

