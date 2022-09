x x

CESATE – Avrà luogo al parco della sede della Croce Viola, in via Venezia 51, da giovedì 8 a sabato 10 settembre, la Festa in Viola.

Il programma del fine settimana prevede per il primo giorno una serata di musica live. Per il secondo appuntamento ci sarà la serata porchetta con un concerto dei “Komplici”, che intratterranno i presenti con un tributo a Vasco Rossi.

La serata di sabato sera inizierà alle 17.30 con i minicorsi di soccorso, disostruzione pediatrica e manovre di rianimazione, alle 20 sarà poi possibile gustare la paella preparata dai volontari (solo su prenotazione), successivamente ci sarà il dj set di Rich Monroe.

Per tutta la durata del week-end, sarà attivo il servizio di cucina allestito dai volontari.

