x x

BREGNANO – “È stato un onore che il neo cardinale monsignor Oscar Cantoni abbia scelto Bregnano per celebrare la sua prima messa in seguito alla nomina. Le sue parole sulla gioia delle relazioni umane e sull’importanza della cura e dell’attenzione per il prossimo fanno da monito alla nostra Comunità, piccola ma accogliente e solidale”: così i responsabili del Comune bregnanese, riguardo alla visita di monsignor Cantoni, avvenuta domenica scorsa.

La comunità di Bregnano ha fatto sentire tutta la propria simpatia per il nuovo cardinale Cantoni, con una chiesa piena di fedeli.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: il cardinal Oscar Cantoni nella chiesa parrocchiale con i responsabili dell’Amministrazione civica di Bregnano)

06092022