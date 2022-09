x x

SARONNO – Alle 9 di stamattina, martedì 6 settembre, il platano di via Amendola era già stato abbattuto. L’intervento è stato realizzato da un’azienda specializzata su input dell’Amministrazione comunale.

Ieri in una nota il Comune ha spiegato: “In fase di realizzazione della carreggiata, è stato necessario prevedere sia lo spostamento del palo Enel, sia l’abbattimento del platano, autorizzato nei giorni scorsi dall’Ente Regionale Servizi Agricoltura e Foreste (Ersaf), in quanto il loro posizionamento all’incrocio della nuova strada con viale Amendola avrebbe reso pericoloso l’incrocio stesso, togliendo la visuale ai conducenti dei veicoli”.

Dopo l’abbattimento sono state rimosse foglie, rami e tronchi. L’Amministrazione ha spiegato che non ci sarà una nuova essenza: “Una ri-piantumazione non è stata possibile a causa delle radici ammalorate del platano stesso”.

