SARONNO – Uno dei primi indizi della fine delle vacanze e del ritorno alla normalità nelle strade saronnesi è la necessità di tornare a fare la caccia al parcheggio per trovare uno stallo libero. Non stupisce quindi che il comando di polizia locale abbia negli ultimi giorni intensificato i controlli sul rispetto dei divieti di sosta a partire da quelli temporanei per la pulizia strade.

Si tratta del divieto di lasciare l’auto in sosta in spazi di sosta o sul ciglio della strada in modo da permettere, in precisi giorni della settimana e in determinati orari, l’intervento di pulizia degli uomini di Amsa ed Econord. I divieti sono attivi, con ben poche modifiche, da moltissimi anni (li aveva introdotti l’Amministrazione dell’allora sindaco Pierluigi Gilli) ma faticano ad essere rispettati in città. La carenza di parcheggi in alcune zone e quartieri e la necessità di spostare l’auto al mattino presto o di trovare una parcheggio alternativo la sera sono un deterrente al rispetto della norma.

Ciclicamente il comando di polizia locale realizza controlli soprattutto quando le auto in sosta “abusiva” e irrispettosa dei divieti aumentano in modo esponenziale. Negli ultimi giorni i controlli realizzati dagli agenti sono aumentati e con essi le multe che nella scorsa settimana sono stati oltre 150. Un’ottantina nelle sole giornate di venerdì e sabato. Il conto è di 42 euro che scendono a 29.40 nel caso di pagamento entro 5 giorni.

Accertamenti che vengono fatti soprattutto perchè la presenza dei veicoli impedisce la corretta pulizia delle strade con conseguenze aumento dello sporco e delle protese.

