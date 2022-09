x x

SARONNO – I lavori sono iniziati ieri e hanno suscitato molta curiosità tra i residenti e i passanti tanto che un capanello di curiosi di tutte le età accompagna gli operai per l’intera giornata. Il riferimento va al cantiere che Ersaf, Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, ha realizzato in via Tommaseo nel torrente Lura.

C’è una macchina movimento terra nel torrente e una accanto al ponte nella zona del parcheggio dell’ex caserma dei vigili del fuoco. Con l’ausilio di una squadra di operai armati di pale stanno gettando sassi e ciotoli nel tratto del corso d’acqua subito dopo il ponticello di via Tommaseo.

Si tratta di un progetto approvato da Regione Lombardia e da tutti gli enti coinvolti e inserito in un pacchetto di operazioni che Ersaf porta a avanti con il parco Lura in diversi comuni da Caronno Pertusella a Lomazzo. L’intervento saronnese, finanziato da fondi regionali, consiste nella stabilizzazione dell’alveo del torrente Lura nel tratto dopo il ponticello di via tommaseo. In quel punto l’acqua esce dal tratto tombinato e compie una naturale erosione del fondo che ha portato alla creazione di una buca profonda diversi metri. Con ciotoli e sassi, che poi saranno stabilizzati, si punta a saturare (riempire) la buca. Questo renderà più semplice anche gli interventi di pulizia del tratto del torrente e sarà importante anche nel caso di emergenze estive ossia quando il Lura resta in secca e per effetto della forza dell’acqua qui si fermano le carcasse e i pesci rimasti vivi. Con un fondo stabilizzato sarà più facile recuperare i pesci vivi per gettarli in un corso d’acqua non in secca e ovviamente eliminare le carcasse dei morti.

L’operazione inserita in un pacchetto di interventi per un valore di 200 mila euro (che comprende anche la realizzazione di una scogliera a Lomazzo e di alcune piantumazioni a Caronno) dovrebbe concludersi in una decina di giorni se le condizioni meteo resteranno favorevoli ossia a meno che pioggie nel Comasco non costringano a bloccare il cantiere.

