x x

SOLARO – La musica di Lucio Dalla e Rino Gaetano sarà protagonista delle due serate di fine estate organizzate dal settore Tempo Libero del Comune di Solaro in collaborazione con Extrachiosco. Le “Volpi senza tana” daranno vita a degli interessanti aperitivi musicali durante i quali saranno proposti dei tributi a delle vere e proprie icone della musica italiana. Gli appuntamenti sono in calendario per venerdì 9 settembre e venerdì 16 settembre dalle 18 al Parco Vita di via Borromeo d’Adda. Per l’occasione sarà presente anche uno stand di Informagiovani e Informafamiglie. La rassegna è organizzata in collaborazione con Stripes, Arca di Noè e Trattoria Solidale. Per prenotazione tavoli è possibile contattare su whatsapp il numero 3405084228. In caso di maltempo gli eventi saranno rimandati.

Dice Davide Panetti, consigliere comunale con delega al Tempo Libero: Abbiamo pensato alla formula degli aperitivi musicali per celebrare le belle giornate settembrine di una stagione che ci ha regalato, finalmente, tante occasioni per stare insieme. E cosa di meglio se non l’ottima musica italiana per trascorrere insieme anche questo periodo di ripresa delle attività. La collaborazione con Extrachiosco anche quest’anno si è dimostrata piacevole nella condivisione degli eventi, per questo ringraziamo tutti coloro che ci hanno lavorato”.

(foto: il Parco Vita di Solaro)

06092022