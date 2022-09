x x

TRADATE – “La Mostra agricolo zootecnica di Tradate rappresenta un punto di riferimento importante per la promozione e la diffusione dei settori agricolo e zootecnico locale e regionale: questa manifestazione è infatti da sempre in grado di coinvolgere un pubblico vasto e variegato e pertanto un elogio e un ringraziamento particolare vanno sicuramente al sindaco Giuseppe Bascialla e all’amministrazione comunale per gli sforzi sostenuti nell’organizzazione di un evento così importante. Negli ultimi anni, oltre ai problemi legati al Covid, anche le nuove normative sul trasporto di animali vivi e la difficoltà a reperire le strutture per l’allestimento degli spazi per gli animali rendono infatti l’impegno sempre più gravoso“. Lo ha sottolineato la vice presidente del Consiglio regionale Francesca Brianza intervenendo ieri a Tradate alla presentazione della Mostra agricola zootecnica, patrocinata e sostenuta dal Consiglio regionale della Lombardia.

L’iniziativa, giunta alla 35′ edizione, prevede un ricco programma incentrato sulla presentazione e valorizzazione della attività agricole e delle tradizioni locali, con numerosi eventi quali laboratori didattici per i più piccoli, esposizione di trattori d’epoca, di macchine e attrezzature per l’agricoltura di nuova generazione e spettacoli equestri. L’iniziativa intende divulgare gli antichi saperi, i mestieri, gli usi ed i costumi legati al mondo contadino, in continuità con la forte tradizione agricola lombarda, favorire la riscoperta dei prodotti tipici e promuovere la filiera corta dei prodotti del Varesotto. A distanza di tre anni dall’ultima edizione in forma integrale dell’evento, c’è grande attesa per la manifestazione di quest’anno, che promuove le radici storiche agricole della città di Tradate.

(foto: Francesca Brianza alla presentazione della Mostra agricolo zootecnica)

