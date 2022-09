x x

CISLAGO – Il Fc Como Women ha organizzato per il mese di settembre degli open day del settore giovanile, ovvero delle giornate in cui gli allenamenti delle squadre giovanili saranno aperti a qualunque bambina/ragazza voglia partecipare e mettersi alla prova su un campo da calcio. La prima squadra dell’Fc Como Women milita in Serie A e per le giovani aspiranti atlete è un’esperienza unica poter partecipare ad allenamenti con uno staff e un centro sportivo degni della massima categoria. Il tutto senza nessun vincolo, con la possibilità di provare ed in un secondo momento di decidere se iscriversi alla scuola calcio Como Women. Ogni allenamento sarà condotto dai membri dello staff del FC Como Women. In seguito alle varie prove di allenamento le ragazze e le loro famiglie potranno decidere se iscriversi o meno alla scuola calcio della squadra.

Gli open day si svolgeranno al centro di allenamento dell’FC Como Women al centro “Sport village” di via Papa Giovanni XXIII a Cislago.

Le date degli allenamenti delle Under 11, Under 13 e Under 15 sono le seguenti:

Venerdì 9 settembre dalle 18 alle 19.30.

Mercoledì 14 settembre dalle 18 alle 19.30.

Venerdì 16 settembre dalle 18 alle 19.30.

Gli open day saranno aperti a tutte le ragazze nate tra il 2008 e il 2013 (inclusi). Per chi fosse interessato e per ulteriori informazioni inviare un’email a [email protected]

(foto: la formazione maggiore del Fc Como Women in serie A)

07092022