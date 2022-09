Gerenzano, via alla nuova stagione dell’Energy center di Villaggio Amico, con tanti corsi

GERENZANO – L’Energy center Villaggio Amico, centro fisioterapico, palestra e piscina, dà il via alla stagione 2022-2023 con tante nuove proposte di benessere. “È stata un’estate di grandi soddisfazioni all’Energy center grazie al successo della prima edizione del campus estivo Energy Camp, accolto con entusiasmo dalle famiglie. Tante le attività del Camp che hanno spaziato da allenamenti sportivi, passando per laboratori artistici e manuali fino alle esperienze innovative quali lo Snoezelen e il Teatro in acqua, tutte incentrate sul concetto di inclusione. – ha commentato Marina Indino, direttore generale di Villaggio Amico – Al campus infatti hanno preso parte anche bambini e ragazzi con autismo, che sono stati inseriti nelle attività di gruppo e che, grazie alle figure educative specializzate, hanno potuto sperimentare molte novità del nostro centro. Adesso siamo pronti a ripartire con un ricco calendario pieno di nuove proposte per tutti”.

Partendo dallo stretto legame che esiste tra il movimento e il benessere della persona a tutte le età, si snodano le tante proposte di attività in palestra e in piscina sviluppate e personalizzate per ogni fase della vita.

Novità della stagione appena iniziata sono:

– Nordic Walking, sport che offre la possibilità di mantenersi in forma e di fare un’attività fisica salutare a contatto con la natura;

– Zumba, corso di danza-fitness dinamico, efficace e divertente che permette di fare il pieno di energia, mettendo in stand-by i pensieri e concedendosi un momento di puro benessere e piacere;

– Yoga dolce, attività che unisce corpo e mente attraverso le posizioni yoga, il controllo del respiro e la meditazione;

– Teatro in acqua, innovativa proposta acquatica per bambini, inaugurata nel corso dell’Energy Camp, che consiste nella scoperta del teatro in uno scenario assolutamente unico come l’acqua;

– Snoezelen acquatico, approccio di stimolazione multisensoriale, che coniuga i benefici dell’idroterapia con quelli che derivano dall’attenzione verso i sistemi sensoriali della persona.

Nuova proposta è anche il Programma Mamma Energy, pensato per offrire alle mamme, durante i corsi in piscina dei loro bambini, un momento di benessere all’insegna del fitness con i personal trainer dell’Energy Center.

Inoltre con i programmi specifici di rieducazione al movimento Junior e Senior, si offre alla persona una continuità di movimento e attività fisica in palestra a seguito della prima fase riabilitativa svolta o a secco o in acqua con i fisioterapisti.

Queste le tante novità che si aggiungono al ricco calendario dei corsi che l’Energy Center propone a partire dal mese di settembre e che si adatta a tutte le età e a qualsiasi esigenza: ginnastica dolce, rehab training, circuit training, pilates, ginnastica antalgica, acquagym, acquapilates, percorso nascita per gestanti.

A completare il quadro di novità dell’Energy Center Villaggio Amico, anche l’inserimento di due nuovi medici nel team di specialisti del Poliambulatorio: Emanuele Stigliano, podologo e Berardo Di Matteo, medico ortopedico, che andranno ad ampliare la proposta di prevenzione e promozione della salute offerta dall’Energy Center Villaggio Amico attraverso i fisioterapisti e l’equipe medica composta da: osteopata, fisiatra, cardiologo, dermatologo, medico dello sport, nutrizionista, psicologo e dentista.

