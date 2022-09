x x

ORIGGIO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Parco dei Mughetti.

“L’aula didattica del Parco dei Mughetti nei boschi di Uboldo verrà aperta al pubblico tutti i mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, dal 7 settembre al 28 settembre. L’accesso sarà libero e gratuito, per l’osservazione della natura, lo studio e la lettura personale. Si ringrazia per la collaborazione i volontari dell’Associazione “Amici del Bosco” di Origgio.”

Si ricorda che l’aula didattica del Parco dei Mughetti, è situata a Uboldo in via Cerro 251.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

07092022