x x

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Il pluripremiato birrificio di Caronno Pertusella, si appresta a sbarcare a Saronno, per il “Vetra beer & music park” in programma sabato 9 e domenica 10 settembre nei giardini di Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza in via Roma. Possibilità di degustare le varie birre prodotte nella vicina Caronno, ed anche di cenare e divertirsi con tanta musica. L’evento si tiene dalle 18 a mezzanotte.

Per quanto riguarda le birre, ce ne saranno 8 diverse: pils, Pale Ipa, Ipa, Saison, Tripel e Session Ipa. Oltre alle birre, anche soft drinks e cocktails. Per quanto riguarda il cibo, gli stand di Nannì (cucina romana), Van der Burger (hamburger), Wusteria (wuster e cucina bavarese), Apescinfaccia (fritto misto). Prevista la Silent disco nighr a cura di Biancovinile, in entrambe le serate.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

07092022