SARONNO – “Un dolore immenso che mi colpisce nel profondo del cuore come socio dell’Historical Families of Europe. La figura di Sua Maestà la Regina Elisabetta rappresentava il concetto di tradizione nobiliare che può ancora essere protagonista nel mondo moderno”.

Inizia così la breve nota condivisa da Luciano Silighini in merito alla scomparsa della Regina Elisabetta II.

“Proprio pochi mesi fa la mia entrata come membro a vita della Manorial Society of Great Britain e la concessione della signoria feudale nel Suffolk come Lord of the Manor of Ufford Hall quasi come ultimo atto sotto il lungo regno di Sua Maestà; lo manterrò come un ricordo perenne e un grande impegno per mantenere vivo questo grande onore avuto proprio durante il settantesimo anno del suo regno e che continuerà come atto di fedeltà a chi dalla sua augusta figura tanto ha imparato: Sua Altezza Reale Carlo futuro Re d’Inghilterra. W il Re”.

