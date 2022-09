x x

SARONNO – Dopo il countdown degli ultimi giorni è arrivato il momento di prendere una delle 100 magliette in edizione limitata realizzate da ilSaronno in occasione dei 10 anni online che ricorreranno il prossimo 12 novembre.

Come fare?

E’ semplice: basta inviare un whatsapp a ilSaronno al numero 3202734048 scrivendo “Level 10”, il tuo nome e la tua taglia. In risposta si scoprirà se si è riusciti ad essere abbastanza veloci da conquistare una maglietta ricevendo il codice e le informazioni sulle modalità e i tempo del ritiro.

Se volete un’anteprima della maglietta la troverete sulla pagina Instagram de ilSaronno. Il colore è ovvviamente azzurro e la grafica è un po’ retro con rimandi al mondo dei vecchi videogiochi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn