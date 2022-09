x x

SARONNO – La piscina gestita dalla Saronno Servizi SSD è stata una delle protagoniste dell’estate saronnese. L’impianto di via Miola grazie alla qualità delle sue offerte ha saputo rispondere alla voglia di socialità e di stare all’aperto del post pandemia permettendo a tutti di concedersi ore di fresco, di svago, di sport e di divertimento.

A raccontarlo sono i numeri: oltre 21 mila biglietti venduti a cui si sono aggiunti 2.600 ingressi per oratori e associazioni. Complessivamente, contando i recuperi e il nuoto libero, da giugno a fine agosto ci sono stati oltre 40 mila passaggi. A questi numeri si aggiungono i ricercatissimi corsi estivi: adulti nuoto, acqua fitness, bambini e acquaticità neonatale che hanno visto i posti esauriti già dalle prime settimane.

Un successo arrivato grazie all’aumento dello spazio verde, alla possibilità di affittare ombrellone e sdraio nella speciale area relax (che offre riservatezza e tranquillità). Apprezzatissimi anche gli scivoli per bambini che hanno contribuito a rendere più piacevole la permanenza in piscina per tutte le famiglie. L’impianto è anche stato il centro di tanti momenti di condivisione con il servizio del bar Stel che ha offerto soluzioni su misura per festeggiare il proprio compleanno o celebrare una ricorrenza a bordo vasca.

Da registrare anche i tanti sold out del “Super Campus Estivo” dedicato a bambini dai 4 anni ai 14 essenziale punto di riferimento nella gestione estiva dei più piccoli.

“I numeri di questa stagione – commenta Cesare Fusi amministratore unico della Saronno Servizi SSD – confermano la capacità dell’impianto di via Miola di rispondere alle esigenze della comunità saronnese con proposte personalizzate e di grande qualità apprezzate da saronnesi di tutte le età dalle famiglie ai giovanissimi”.