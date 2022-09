Addio alla Regina Elisabetta: cordoglio da Saronno e Varese (Balestrini, Rotondi, Fontana, Brianza, Pizzi, Guzzetti)

SARONNO – Grande cordoglio anche nel Saronnese per la scomparsa di una figura che ha fatto la storia degli ultimi settant’anni nel mondo, la Regina Elisabetta del Regno Uniti.

Simone Balestrini, saronnese, presidente dei Giovani monarchici – Grazie Maestá, per i lunghi e gloriosi anni di esemplare servizio. Un privilegio aver vissuto sotto il suo Regno. Devo molto della mia vita alla Regina. Il mio entusiasmo e la mia contagiosa passione per la Corona. Ed ora, secondo lo spirito monarchico, è il momento della continuità. God save the King!

Mauro Rotondi, consigliere comunale – Ciao Regina Elisabetta, dal 1953 guida del popolo britannico, c’erano ancora De Gasperi e le cabine telefoniche. Ha attraversato la storia moderna interpretando con rigore il suo ruolo, amata e rispettata. Un giorno le chiesero quale fosse il segreto della sua longevità. “Mi faccio un Gin Tonic tutte le sere” rispose. God save the Queen.

Loredana Pizzi, sindaco Lazzate – La Regina Elisabetta è morta. 96 anni e 70 anni di regno. Un mito

Attilio Fontana, varesino, presidente di Regione Lombardia – Il presidente della Regione Lombardia esprime cordoglio per la scomparsa della regina Elisabetta. Ci lascia il simbolo del Regno Unito. Molto più di una regina, una donna che tutti, nel mondo, conoscevano e soprattutto apprezzavano. Una vita intensa e sempre al servizio del suo Paese. Ricordo quando nel 2000 venne in visita in Lombardia al Teatro alla Scala di Milano. Il maestro Riccardo Muti attese che gli applausi scroscianti terminassero prima di dare inizio all’inno “God Save The Queen” e poi a quello di Mameli. Che riposi in pace.

Francesca Brianza, vicepresidente del consiglio regionale, da Venegono Superiore – Addio ad Elisabetta II, la Regina d’Inghilterra. In 70 anni di regno ha visto il susseguirsi di ben 15 primi ministri, da Whinston Churchill alla neo eletta Liz Truss. Una donna che, molto prima delle grandi lotte di legittimazione femminile, ha saputo ricoprire un ruolo di primo piano attraversando la storia a cavallo dei due millenni con lucidità e fermezza, diventando una vera e propria icona dei tempi moderni. Addio Maestà, addio Lilibet.

Lorenzo Guzzetti, sindaco emerito di Uboldo, ha rilanciato sui social il messaggio della scomparsa della sovrana pubblicato dalla Royal family.

(foto: Simone Balestrini)

08092022