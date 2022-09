x x

GERENZANO – Sono esposti al municipio gli stendardi appartenenti ai sei rioni del palio che sta avendo luogo in questi giorni. Questi stendardi, veri e propri capolavori realizzati dal gruppo di lavoro delle contradaiole, rimarranno esposti al piano terra del municipio fino alla cerimonia di chiusura della manifestazione, domenica 11 settembre.

Tra i manufatti degni di nota dei gruppi di lavoro di contradaioli e contradaiole, che hanno tra le altre cose provveduto ad addobbare il paese con striscioni e bandiere delle contrade, vi sono anche le torrette realizzate per identificare i rioni all’interno della piazza.

Tra gli appuntamenti di questo week-end, troviamo il quidditch venerdì 9 alle 20.30 al palazzetto dello sport. Sabato 10 al campo di via 1° Maggio dalle 14 alle 17 ci sarà bandiera (minipalio), lancia l’uovo oscurato, bandiera (adulti), gara delle carriole, mentre dalle 18 in piazza Alberto da Giussano ci sarà Gran Prix (minipalio), fila la lana, trenino, gioco a sorpresa e scopa. Domenica 11 dalle 10.30 alle 11.30, in Piazza XXV aprile ci sarà la staffetta mista con percorso, mentre dalle 14 in Piazza Alberto da Giussano ci saranno: carovana, corsa coi cerchi, il puzzle (minipalio), staffetta docciata, bowling (minipalio), a chiudere l’evento che ha tenuto impegnati contradaioli e contradaiole per questa settimana, ci sarà intrattenimento e musica dal vivo, e a chiudere le premiazioni.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn