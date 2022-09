x x

SARONNO – Ieri sera, mercoledì 7 settembre, la mobilitazione è stata immediata con l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e automedica che ha prestato le prime cure sul posto seguite dal trasferimento all’ospedale dove, malgrado l’impegno del personale sanitario, il giovanissimo saronnese si è spento.

E’ quanto accaduto ieri sera alle 19,30 in piazzetta Schuster nel cuore della zona a traffico limitato. Da qui è arrivata la chiamata per un minorenne precipitato dal balcone di casa. Sul posto sono accorsi i soccorsi ma anche diverse auto dei carabinieri e della polizia locale che hanno provveduto a circondare la zona dove sono accorsi molti residenti e passanti per cercare di capire cosa stesse succedendo.

Mentre il minorenne veniva trasferito all’ospedale i militari hanno eseguito gli accertamenti necessari per chiarire l’accaduto come prevede la procedura in questi casi. I mezzi e gli uomini della compagnia di Saronno sono rimasti sul posto fino alle 22.

