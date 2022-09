x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Paola Telaro, dell’associazione “La Città di Smeraldo” Onlus.

“‘Dentrofuori’ opere creative di adolescenti e giovani.

Il 10 e 11 settembre la Sala Nevera, via Santuario 2, ospiterà un’esposizione dedicata alla creatività degli adolescenti. Disegni, racconti brevi, pagine di diario, opere digitali come rappresentazione del disagio e della sofferenza che è dentro, e insieme, modalità per comunicare fuori, cercando la propria identità, aprendo alla speranza. Attraverso la costruzione di un ponte tra dentro e fuori si fa strada la possibilità di prendersi cura di sé per crescere, comunicare con il mondo degli adulti. Accompagnare i giovani nel loro cammino, spesso doloroso, è la missione dell’associazione “La Città Di Smeraldo” promotrice dell’evento con la collaborazione di Cooperativa Dandelion, Fondazione Daimon, Ufo Villaggio Sos e con il Patrocinio del Comune di Saronno.”

Orari di apertura: 10-12/14-18.30.

