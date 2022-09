x x

SARONNO – Grande successo per la quarta edizione del “Trofeo Cra Ferrovie Nord Milano” dedicato agli scacchi, Promosso da Scacchi Saronno con il Cra dell’ente ferroviario ed il patrocinio dell’Amministrazione civica si è tenuto alla sala Nevera del centro culturale di Casa Morando in viale Santuario a Saronno, lo scorso fine settimana.

Al primo posto Giorgio Ferloni, secondo Matteo Ferrario e terzo si è piazzato Christian Turrini; che si sono imposti sui numerosi, altri concorrenti: c’erano 18 scacchiere in competizione.

Fra gli juniores il più giovane partecipante aveva 8 anni, al primo posto l’ucraina Kira di 12 anni, fra gli adulti come fascia d’età dei partecipanti si è andati dai 19 anni agli 86 anni del saronnese Donato Abbagnale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: il presidente di Scacchi Saronno, Luigi Corradi, con i vincitori del torneo)

08092022