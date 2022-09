x x

SARONNO – Sabato 17 settembre avrà luogo al teatro Giuditta Pasta, un concerto di beneficenza per la cura della Sla; esso sarà tenuto dai Mindfields (Toto tribute band), in collaborazione con Andy Bluvertigo.

Lo spettacolo inizierà alle 21, e verranno eseguite le migliori hit dei Toto, i proventi della serata saranno donati alla Cooperativa “La Meridiana” di Monza.

Il contributo richiesto per la partecipazione sarà di 15 euro.

Per ulteriori informazioni:

La Meridiana tel. 03939051

Engji Berberi tel. 3473099476 mail: [email protected]

(foto archivio: una immagine serale del teatro civico “Giuditta Pasta” di via I maggio a Saronno. La sala cittadina ospiterà questo evento dedicato alla beneficenza)

08092022