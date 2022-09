x x

SARONNO – Al centro giovanile “Monsignor Ronchi” di via Colombo il Fbc Saronno juniores ha ospitato l’altra sera la Gerenzanese, in un derby valido per la Coppa Lombardia di categoria, E dalla fine hanno vinto i biancocelesti di casa, imponendosi col risultato di 2-1. “Bella prova dei nostri ragazzi, che sfidano anche un blackout nel corso del primo tempo, e nel finale hanno ragione di un avversario ben messo in campo” il commenti dei dirigenti saronnesi, soddisfatti per quanto visto in campo.

Si è giocato per il secondo turno di Coppa Lombardia, girone 3. Già disputate: Gerenzanese-Gorla Minore 4-0, Sc United-Fbc Saronno 3-3, Gorla Minore-Sc United 0-2, Fbc Saronno-Gerenzanese 2-1. Martedì 27 settembre alle 18 Fbc Saronno-Gorla Minore e Gerenzanese-Sc United. Classifica: Sc United e Fbc Saronno 4 punti, Gerenzanese 3, Gorla Minore 0. Passa la prima.

(foto Fbc Saronno/Andrea Elli: alcune immagini della partita e la formazione saronnese scesa in campo al centro giovanile Ronchi)

