SARONNO/SARONNESE – Ritorna dopo la pausa di agosto la rubrica degli appuntamenti del fine settimana de “IlSaronno.it”! Anche in questa occasione abbiamo scovato interessanti eventi tra attesi ritorni, come lo storico Palio di Gerenzano fermato da ben due anni di Covid; alla novità di “Terra Mater”, un festival ricco di eventi in vari luoghi della città di Saronno.

Venerdì 9 Settembre

SARONNO – Inaugurazione mostra “l’Enciclica Laudato Sì_Fa Pop” alle 18 all’istituto Padre Monti (in foto la locandina dell’evento). Un’esposizione composta da 20 opere dipinte a mano da Luigi Belicchi, grafico-pittore, ciascuna con uno slogan ideato con ironia e con il gusto per il gioco da Armando Cattaneo, prete e giornalista. Informazioni al sito www.terramaterfestival.it.

SARONNO – Alle 20.45, all’auditorium Aldo Moro in viale Santuario 2, incontro dedicato al tema dei “Simboli del tempo” a cura di Fabrizio Sciacca, ordinario di filosofia politica dell’università degli Studi di Catania. L’evento si inserisce nella “Festa della filosofia 2022”, informazioni al sito internet www.festivalfilosofia.it.

SARONNO – Alle 21, nella location dell’arena estiva di casa Morandi in viale Santuario, Liberazioni film festival presenta il film d’animazione “Appuntamento a Belleville” con l’accompagnamento musicale del gruppo “The Freeze frame”. Informazioni al sito internet www.cinemasaronno.it.

Da venerdì 9 a domenica 11 Settembre

MILANO – Nella bucolica cornice di “Mare culturale urbano” in via Giuseppe Gabetti 15, si svolge “Only for pizza lovers” una tre giorni dedicati agli amanti della pizza con ben 18 pizzaioli provenienti da tutta Italia. Oltre alla pizza ci saranno momenti di condivisione, musica, arte e intrattenimento, informazioni e orari su www.elementipizza.it.

Sabato 10 Settembre

SARONNO – Alle 15 ritrovo nella centrale piazza Libertà per la manifestazione “Puliamo al mondo” a cura di “Ambiente Saronno” circolo di Legambiente. Informazioni al sito www.terramaterfestival.it.

ROVELLO PORRO – Alle 21, nella location del cortile del “Centro civico” di piazza Porro, il Comune, in collaborazione con l’associazione Ululì, organizza uno spettacolo circense con numeri di acrobatica mano a mano, acrobatica aerea, giocoleria, equilibrismo e assaggi di scuola circo per bambini ed adulti. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al teatro “San Giuseppe” di via Dante, informazioni al sito www.comune.rovelloporro.co.it.

Domenica 11 Settembre

SARONNO – Dalle 9.30 “manifestazione provinciale dei Bersaglieri” con sfilata verso il parco dei Bersaglieri con omaggio al monumento con intrattenimento musicale e successiva sfilata verso corso Italia e piazza Volontari del sangue. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

LIMBIATE – Dalle 10 alle 19, nella centrale piazza Tobagi, raduno auto tunning e alle 21 musica dal vivo con l’orchestra “Melody show”. L’evento si inserisce nella manifestazione “Estate in piazza 2022”, maggiori informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

GERENZANO – Ultimo giorno del “Palio di Gerenzano 2022″con sfilate storiche, sport, concerti e punti ristoro in varie location del paese. Info al sito internet www.comune.gerenzano.va.it.

COGLIATE – Inaugurazione alle 15.30, al centro culturale parrocchiale “Mons. Battista Ferraroli”, della mostra dedicata al pittore Tiziano. Informazioni al sito internet www.parrocchiacogliate.com.