SARONNO – Il Centro islamico di Saronno, In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, incontra i candidati: oggi, venerdì 9 settembre, alle 12.25 sarà presente l’onorevole Gianfranco Librandi, saronnese, deputato della Repubblica Italiana e candidato di +Europa. Ad annunciare l’appuntamento sono i responsabili della struttura di via Grieg.

Librandi, imprenditore di Saronno, è da due mandati alla Camera dei deputati, e per le consultazioni di fine mese sarà candidato in uno dei collegi di Milano, con il gruppo di +Europa di Emma Bonino che fa parte della coalizione di centrosinistra con il Pd.

(foto: il parlamentare saronnese Gianfranco Librandi durante una trasferta di lavoro in Tunisia)

