GERENZANO – Lo sport amato da Harry Potter nella serie di film e libri fantasy di enorme successo arriva adesso, dal vivo, a Gerenzano: lo giocheranno stasera le squadre dei rioni impegnate nel Palio. Il torneo di Quidditch, che si è dato delle regole ed è oggi uno sport vero e proprio praticato in Europa e nel mondo da un numero crescente di appassionati, si disputa al palazetto dello sport di via Inglesina, con inizio alle 20.45. Con tanto divertimento assicurato, sia per i giocatori (ed i risultati del torneo varranno per la classifica finale del Palio) che per il pubblico che vorrà assistere a questo evento, una “prima volta” nella zona del Saronnese.

(foto: BenHollandPhotography)

09092022