SARONNO – Una delegazione saronnese, guidata dal sindaco Augusto Airoldi e dal presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli, è partita ieri alla volta di Challans, comune francese nel Dipartimento della Vandea gemellato a Saronno da circa vent’anni ormai. Il soggiorno francese sarà l’occasione per partecipare domani al momento di inaugurazione della tradizionale fiera “Foir des mineés”, che ospiterà uno stand dedicato ai prodotti di panificazione allestito dagli studenti dello Ial, scuola professionale saronnese.

Non mancheranno in questi cinque giorni di viaggio gli importanti appuntamenti istituzionali a cui sindaco e presidente del consiglio saranno chiamati, momenti utili per rinsaldare il rapporto tra le due Amministrazioni comunali dopo l’interruzione delle visite imposte negli ultimi due anni a causa della pandemia.

09092022