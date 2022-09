x x

SARONNO – Rubinetti a secco alle porte della Cassina Ferrara. Nel pomeriggio sono diverse le segnalazioni arrivate al comando di polizia locale di piazza Repubblica per una carenza di acqua nella zona di via Valletta.

I residenti si sono trovati nell’impossibilità di usare l’acqua in casa per lavarsi e cucinare. Dall’Amministrazione comunale spiegano che “sono in corso lavori di urgenza per il ripristino di una perdita di acqua in via Valletta intersezione con via Verbano”. La nota del comune spiega come si registrino “diversi utenti sono temporaneamente senza acqua”. Ad eseguire l’intervento di manutenzione Alfa società che dal mese di gennaio di occupa dell’acquedotto saronnese.

(foto archivio)

