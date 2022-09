x x

SOLARO – Durante l’estate sono stati completati i lavori di sistemazione dell’asilo nido di via San Quirico. Nell’opera di ammodernamento degli ambienti, l’ex ufficio è stato trasformato in nuovo spazio gioco per i bambini che, in piccoli gruppi di quattro o cinque, potranno seguire attività come la manipolazione del materiale piccolo per simulare la manualità fine, la manipolazione del colore e l’angolo musicale. Lo spazio prende forma in base ai bambini che vivono le diverse tipologie di esperienza ed è molto ricco di stimoli. L’ex locale dello spogliatoio del personale è stato trasformato nel nuovo ufficio ed è stato anche rinnovato lo spazio genitori, rendendolo più accogliente. Inoltre è stato definito un nuovo ambiente dedicato ai colloqui con le famiglie, una stanza allestita con poltroncine ed arredi in modo caldo e accogliente, così come avvenuto anche per il resto dei locali della struttura.

Rimarca Serena Nasta, consigliere comunale con delega all’Infanzia: “Ci tengo a ringraziare prima di tutto la coordinatrice Grazia Dimasi e le educatrici per le loro sempre apprezzabili idee circa gli spazi del nido, al fine di renderli più funzionali alle esigenze dei bambini. Ringrazio inoltre l’ufficio Tecnico e gli operai per il lavoro svolto durante l’estate, che ha permesso di ridare ad alcuni locali un “nuovo volto” e di migliorarne la vivibilità. Sia il nuovo spazio dedicato ai bambini, sia i nuovi spazi per i genitori e per i colloqui sono volti a rendere il servizio ancor più di qualità e a permettere ai bambini e alle loro famiglie di sentirsi a proprio agio, così da favorire un intreccio di legami fra tutti”.

(foto: l’asilo nido di via San Quirico)

09092022