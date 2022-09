x x

SARONNO – Sono state conquistate in meno di 24 ore dai lettori le 100 magliette celebrative dei dieci anni de ilSaronno. Le prenotazioni sono state aperte giovedì alle 10 e oggi alla stessa ora tutte le t-shirt in edizione limitata erano state tutte prese.

“In questa maglietta – spiega la direttrice Sara Giudici – c’è un po’ di storia de ilSaronno, il nostro stile (l’azzurro per prima cosa) ed è stata scelta dalla nostra giovanissima redazione. Siamo entusiasti della rapidità con cui i nostri lettori si sono prenotati e anche dell’affetto che ci hanno dimostrato ancora una volta i saronnesi. Tra i cento fortunati tanti volti noti della società civile saronnese spaziando da sport, politica, cultura ma anche qualche imprenditore e commerciante. Anche dal Saronnese e dalle Groane e non sono mancate le adesioni da parte di protagonisti della vita social della nostra città. Non potevamo davvero chiedere di più. Anche per questo ci sarà presto una nuova occasione, sempre in edizione limitata, per indossare ilSaronno”.

