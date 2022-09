x x

LIMBIATE – Appuntamento in questi giorni e sino al 18 settembre con la Festa dell’Unità promossa dai circoli di Limbiate e Groane del Pd. Stasera alla 20.30 si parla di un tema di grande attualità e molto discusso in città e nella zona. Il titolo dell’incontro è “Metrotranvia Limbiate-Milano, quale futuro?” Interveranno il consigliere regionale Gigi Ponti e Sandro Archetti.

Alla Festa dell’Unità, che si svolge in piazza Aldo Moro, non solo dibatti ed incontri politici ma anche un servizio ristorativo aperto dalle 19 e momenti di intrattenimento. Questa sera prevista una esibizione della scuola di ballo “Ago e Gabri”.

(foto archivio: il tram della linea Limbiate-Milano in servizio nella zona)

