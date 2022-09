x x

MISINTO – CAIRATE – TRADATE Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno impegnati nelle ricerche di Matteo Caronni il 25enne di Misinto di cui non si avevano notizie da martedì 6 settembre a trovare stamattina un corpo senza vita sotto il ponte di Cairate.

Nel pomeriggio alle 15 sono terminate le pratiche di identificazione che hanno confermato che il corpo era quello del 25enne misintese scomparso da martedì.

Matteo si era dimesso dall’azienda di Desio dove lavorava come operaio ma non ha mai fatto ritorno a casa: la sua auto, una Renault Clio, era stata rinvenuta nei pressi dell’ospedale di Tradate. La sorella aveva subito denunciato al scomparsa dando il via alle ricerche dei vigili del fuoco già in serata.

Le ricerche si sono svolte in modo coordinato ed integrato con circa 60 operatori di cui 35 sono volontari della Colonna Mobile Provinciale di Protezione Civile. Determinante l’apporto dei vigili del fuoco tanto che è stata proprio la squadra di Saronno a trovare il corpo a Cairate nella tarda mattinata di oggi. Sul posto sono accorti anche i genitori del ragazzo.

