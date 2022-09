x x

GERENZANO – Il sindaco di Gerenzano, Stefania Castagnoli, ha fatto il punto della situazione della pandemia da coronavirus sul territorio gerenzanese.

Ats Insubria comunica che nel nostro Comune di Gerenzano vi sono attualmente 24 persone positive. Il numero delle persone positive è in diminuzione rispetto a venerdì scorso, continuiamo a rispettare alcune indicazioni: laviamoci di frequente le mani, sui mezzi pubblici è obbligatorio indossare la mascherina ffp2, nei luoghi al chiuso affollati si raccomanda di indossare la mascherina.

Per necessità o chiarimenti sul covid-19 contattare il proprio Medico/Pediatra; telefonare al numero 1500 (Ministero della Salute); al numero 800894545 (Regione Lombardia); al Centralino Ats Insubria h24: 031370111 / 0332277111; al call center Ats Insubria 800769622 attivo da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 17.

Un caro saluto a tutti.

Il sindaco

Stefania Castagnoli

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

11092022