GERENZANO – L‘assessore di Regione Lombardia a Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Alessandra Locatelli, parteciperà, domenica 11 settembre, alla sfilata “Naturalmente In-perfetta” organizzata dalla cooperativa sociale “Il Granello don Luigi Monza”. L’appuntamento è fissato alle 18 al Parco degli aironi di via Inglesina 51.

Per l’assessore una occasione di conoscere questa importante realtà che opera nel mondo del sociale, ed anche di apprezzare il lavoro di valorizzazione compiuto da Comune e Ardeo onlus, che gestisce il parco, di questo “polmone verde” che fra prati, boschi ed il laghetto è meta ogni fine settimana di tantissimi cittadini.

(foto: una precedente iniziativa dei ragazzi de Il Granello)

