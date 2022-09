x x

SARONNO – Si alzano i toni della campagna elettorale in vista della consultazione del prossimo 25 settembre. Nella notte qualcuno ha danneggiato i manifesti del Movimento 5 stelle con il volto dell’ex presidente del consiglio dei Ministro Giuseppe Conte.

In via Buraschi armato di un pennarello nero e rosso il vandalo ha pasticciato i manifesti elettorale concentrandosi sul volto di Conte (ad esempio facendo i classici baffi finti) ma anche criticando il reddito di cittadinanza. A suscitare più preoccupazione la presenza di due svastiche.

Episodi analoghi si sono realizzati in passato anche in occasione delle elezioni amministrative ma è la prima volta che sono presi di mira il movimento 5 stelle.

