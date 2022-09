x x

BOLLATE – Al via oggi le semifinali del campionato di softball serie A1. Dalle 17 si giocano gara 1 e gara 2 (la serie è al meglio delle 5, si concluderà il prossimo fine settimana a campi invertiti). Questo pomeriggio ad Ospiate di Bollate si disputa Mkf Bollate-Rheavendors Caronno ed a Forlì le campionesse d’Italia, e padrone di casa, ricevono l’Inox Team Saronno.

Programma

Sabato 10 Settembre

Poderi dal Nespoli Forlì – Inox Team Saronno ore 17 (+30′ dopo la fine di gara 1)

MKF Bollate – Rheavendors Caronno ore 17 (+30′ dopo la fine di gara 1)

Domenica 11 Settembre

Head Reborn Sestese – Banco di Sardegna Nuoro ore 10 (+30′ dopo la fine di gara 1)

