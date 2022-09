x x

UBOLDO – E’ caduto dalla moto su cui viaggiava e malgrado l’intervento dei soccorsi per lui non c’è stato niente da fare.

Si è spento poco dopo mezzogiorno il 26enne che viaggiava sulla propria moto in via del Purgante dove si è verificato l’impatto con un’auto. L’impatto è avvenuto nei pressi della Sp 527 nella zona del distributo.

Secondo il resocondo di alcuni testimoni i due mezzi procedevano in opposti sensi di marcia. Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e l’elisoccorso. Il personale sanitario ha subito prestato le prime cure al centauro ma per lui non c’è stato niente da fare.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Saronno che hanno iniziato a svolgere gli accertamenti del caso a partire dal sequestro dei mezzi. Lunghe code si sono create in entrambi i sensi di marcia.

(foto archivio)

