TURATE – Anche quest’anno, il nostro territorio è presente fra i luoghi da visita proposti da Ville Aperte in Brianza, manifestazione di valorizzazione del patrimonio storico e ambientale promossa da anni dalla Provincia di Monza e Brianza. In particolare, in questa edizione è disponibile la visita guidata gratuita di tre nostri beni: Palazzo Pollini (sede del Comune), la chiesa parrocchiale e il Santuario di Santa Maria.

Per tutte le informazioni e le iscrizioni, consultare il seguente link:

https://www.villeaperte.info/visite-guidate/visite?filter%5Bcomune%5D%5B%5D=102&filter%5Bsearch%5D=&filter%5Bcategoria%5D=&filter%5Bgiorno%5D=&filter%5Bprenotazione%5D%5B%5D=&filter%5Bpagamento%5D%5B%5D=&8ec5c495e48b1e946636faf5f2516a4d=1

Torna dunque una iniziativa sempre molto gradita da parte dei cittadini e che consente di scoprire, o riscoprire angoli del territorio.

(foto: la storico Palazzo Pollini, sede municipale di Turate)

10092022