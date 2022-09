Calcio 2′ categoria: Cistellum batte Gerenzanese nel derby. Ko Pro Juve e Cogliatese, pari Nuova Abbiate. Buon avvio del Limbiate

x x

CISLAGO – Al via anche il campionato di Seconda categoria, con la seconda giornata (la prima è stata posticipata a mercoledì 21 settembre). Nel girone X di Varese il derby fra Cistellum e Gerenzano: si è giocato al centro sportivo di Cislago domenica pomeriggio con affermazione della squadra di casa, 2-0 con reti di Rimoldi e Lo Bianco. Passo falso esterno invece per la Pro Juventute di Uboldo, battuta 3-0 dai bustocchi dell’Antoniana. Ha perso, in casa, anche la Cogliatese: 1-3 contro la Solbiatese; una delusione dunque per la formazione di Cogliate, neopromossa nella categoria. La Nuova Abbiate ha invece vinto 2-0 contro l’Ardor.

Nel girone H parte bene l’avventura del Limbiate, neopromosso e vittoriosa 4-2 sul campo della Stella Azzurra di Ariosio: per i limbiatesi a segno Soldà, Busso, Usari e Ponti.

