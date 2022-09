Calcio Inveruno-Fbc Saronno, le interviste: Greco e Palazzi analizzano la gara

x x

INVERUNO – Mattatore del match vinto dall’Accademia Inveruno sul Fbc Saronno (2-1) domenica pomeriggio è stato l’ex saronnese Riccardo Greco: “Non nascondo l’emozione per avere ritrovato il Saronno. Come Accademia Inveruno venivamo da una brutta sconfitta ed in settimana avevamo lavorato tanto per prepararci a questo appuntamento, che sapevamo difficilissimo. Ma è andata bene: abbiamo rimontato, siamo stati bravi, e ci abbiamo sempre creduto contro una squadra di tutto rispetto com’è quella saronnese”.

Emiliano Palazzi, allenatore dell’Accademia Inveruno, è sorridente: “Da parte dei miei ho visto l’atteggiamento giusto, che era mancato sette giorni fa contro l’Ispra. Abbiamo concesso al Saronno tanto possesso palla e puntato sulle ripartenze”.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro.

