Calcio Inveruno-Fbc Saronno, le interviste: Tricarico e Brighenti cercano i perchè della sconfitta

x x

INVERUNO – Mister Danilo Tricarico cerca i perchè del passo falso del Fbc Saronno sul campo dell’Accademia Inveruno. Il 2-1 incassato domenica pomeriggio, prima sconfitta stagionale dei biancocelesti, ha colto un po’ a sorpresa l’ambiente saronnese: “Abbiamo disputato un buon primo tempo nel quale avremmo anche potuto realizzare diversi gol mentre nella ripresa non abbiamo fatto altrettanto bene, ho visto che mancava un po’ di fiato fresco ed ho fatto dei cambi ma non è bastato, è mancata quella cattiveria agonistica che in partita ci vuole. Problema già visto un precedente ma in qualche modo “mascherato” dal risultato, che era stato altre volte comunque positivo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il giocatore Manuel Brighenti, “non siamo arrivati con l’atteggiamento giusto e non siamo riusciti a chiuderla quando ne abbiamo avuto l’occasione”.

Su ilSaronno anche le interviste in casa Accademia Vittuone e la cronaca play by play dell’incontro.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

11092022