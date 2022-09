x x

ADRO – Seconda sconfitta stagionale per la Caronnese, che cade anche in trasferta sul campo dello Sporting Franciacorta. Cinque gol e qualche errore di troppo, una partita condizionata dagli episodi che non hanno visto sorridere i rossoblù.

Primo tempo che sarà ricchissimo di emozioni, complice qualche sbavatura difensiva di troppo… e anche qualche svista arbitrale. Meglio il Franciacorta in avvio, Ravasi impegna Paloschi che mette in corner. Poco dopo, dall’altra parte, replica di Austoni parato da Plechero. Il Franciacorta, però, ha più controllo del pallone e a metà frazione passa: palla dentro di Invernizzi per Bertazzoli che viene steso in area dall’uscita di Paloschi. Calcio di rigore, trasformato perfettamente da Ravasi. Non passano nemmeno due minuti, però, e la Caronnese pareggia: lancio dalle retrovie, col controllo Austoni sorprende Piccinni e trova il destro vincente. Parità e… ribaltone, visto che il direttore di gara punisce con la massima punizione un contatto tra Bertoni e Duguet appena dentro l’area di rigore. Dal dischetto va Gaeta, che sceglie la soluzione di potenza sotto la traversa. Vantaggio rossoblù e possibilità di tris, ma in ripartenza i ragazzi di Moretti sprecano una grandissima chance, così dall’altra parte arriva il pari bresciano: tentativo di rinvio di Achenza, Ravasi fa muro probabilmente con un braccio ma di fatto è solo davanti al portiere e trova così il 2-2.

Ripresa e ancora il Franciacorta che prova a premere inizialmente, ma la partita sembra essere più lenta rispetto al primo tempo forsennato. Dopo un tiro di Muhic alto di un nulla sopra l’incrocio, però, ecco l’episodio che decide il match. L’arbitro punisce un contatto morbido tra Pandini e Boschetti, concedendo il terzo rigore di giornata. Dagli undici metri Bertazzoli non perdona e riporta in vantaggio i bresciani. Moretti cambia, inserendo forze fresche soprattutto in attacco, le occasioni principali sono un tiro di Giardino fuori non di molto e la punizione di Vingiano deviata dalla barriera. Nel forcing finale Tunesi e Austoni non trovano la porta e la Caronnese mastica amaro.

FRANCIACORTA-CARONNESE 3-2

FRANCIACORTA (3-5-2): Plechero; Piccinni, Bini, Riva; Invernizzi (41’ st Orlandi), Bertoni (1’ st Muhic), Bruccini, Boschetti, Moraschi; Bertazzoli, Ravasi (36’ st Dell’Agnello). A disp.: Rovelli, Firetto, Berna, Scaglia, Marella, Scarsi. All.: Sgrò.

CARONNESE (4-3-1-2): Paloschi; Pandini, Galletti, Alushaj, Cosentino (42’ st Sardo); Achenza (28’ st Motta), Vingiano, Gini (35’ st Tunesi); Duguet (19’ st Giardino); Gaeta (19’ st Vai), Austoni. A disp.: Angelina, Cattaneo, Dipalma, Cretti. All.: Moretti.

ARBITRO: Santinelli di Bergamo.

MARCATORI: pt 25’ rig. Ravasi (F), 27’ Austoni (C), 33’ rig. Gaeta (C), 41’ Ravasi (F); st 18’ rig. Bertazzoli (F).

NOTE: giornata soleggiata, terreno in erba sintetica. Spettatori 150 circa. Ammoniti: Piccinni, Paloschi, Vingiano,

