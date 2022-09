Il saronnese Librandi candidato con +Europa: lettera agli elettori

x x

SARONNO – Candidato in una delle circoscrizioni elettorali di Milano, il parlamentare saronnese Gianfranco Librandi ha pubblicato sulla propria pagina Facebook una propria presentazione e spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a ricandidarsi, con la lista +Europa di Emma Bonino.

Sono un imprenditore. Lavoro da quando ero piccolo, lo facevo in una panetteria e portavo il pane a casa dei clienti, dodici mesi all’anno, d’estate e d’inverno. Non mi considero un eroe. L’hanno fatto in molti. Ma ho imparato a darmi da fare e a risolvere i problemi. Non mi piace parlarne. Mi piace di più risolverli.

Qualcuno mi conoscerà attraverso la televisione e potrebbe essersi fatto un’idea sbagliata di me. Le mie prese di posizioni forti, spesso con toni sopra le righe, sono il frutto di una mia convinzione profonda. Io sono contro i populisti e i sovranisti, contro gli agitatori e i complottisti di professione, che sanno solo lamentarsi e di fronte ai problemi reali non sanno levare un ragno dal buco. I cittadini hanno il dovere di dire e di gridare ciò che non va. I politici hanno il dovere di dare riposte e risolvere i problemi. Ho scelto di candidarmi a queste elezioni con +Europa con Emma Bonino, una donna forte, saggia, piena di coraggio, con le idee chiare e, soprattutto, davvero schierata dalla parte del popolo. L’ho fatto perché credo nell’Europa, nei valori della democrazia liberale e nell’impegno concreto, praticato giorno per giorno nelle istituzioni e sui territori. Sostengo con forza la scelta del centrosinistra. Bisogna unirsi per contrastare sovranisti e populisti. E anche per questo ho accettato la sfida del collegio uninominale di Milano Sud.

Mi ritengo fortunato. La vita con me è stata generosa. Voglio dare indietro quello che la vita mi ha regalato a chi ha bisogno, a chi non ce la fa, a chi non riesce a portare avanti la sua azienda perché tartassato da mille problemi. Sono quarant’anni che risolvo i problemi della mia azienda. Se mi eleggerete mi impegno di nuovo a mettere a disposizione tutta la mia esperienza e tutte le mie possibilità per risolvere, insieme a voi e con voi, i vostri problemi.

