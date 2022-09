x x

TRADATE – Oggi la Mostra agricolo zootecnica di Tradate: alle 8.30 apertura e lezioni di coniglicoltura; alle 9.30 laboratori per i bambini ed alle 10 il battesimo della sella: attività di onoterapia con asini e laboratori con pony. Cavalli in movimento e gimkane equestri. Alle 12 banco gastronomico con piatti della tradizione lombarda ed alle 15 spettacoli equestri, gimkana ed ancora laboratori per i bambini.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione civica con il patrocinio di Regione Lombardia e Pro loco di Tradate e Abbiate. La manifestazione è stata inaugurata ieri pomeriggio, ed i visitatori sono già stati numerosi.

(foto archivio: un precedente evento dedicato ad agricoltura ed allevamento sempre nella zona)

11092022