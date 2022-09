x x

SARONNO – C’è chi ha giocato a pallavolo in via Roma, chi ha tirato di scherma in Villa Gianetti mentre gli amici facevano i giochi d’acqua lì vicino, c’è chi ha imparato a fare ruote e capriole in piazza Libertà mentre sotto i portici si pattinava e in corso Italia si correva, lanciava e giocava a hockey.

Oggi pomeriggio dalle 15 alle 18 il centro di Saronno è stato animato dallo stand di diverse associazioni sportivi tra cui Corrias, Fbc Saronno, Amor sportiva e Robur per il calcio; Rugby Saronno, Ice Goblin hockey, Sporting tennis, Running Saronno, Rari nantes, Pallavolo Saronno ed Osa Saronno. Un’oasi del calcio è stata creata in piazzetta La Malfa mentre il tennis con lo Sporting è stato protagonista alla fine di corso italia vicino a via Carcano. mentre per il softball è stata utilizzata come l’anno scorso piazza Avis. Piazza Libertà è stata il regno di atletica e ginnastica artistica con Osa e Corrias mentre volley e basket hanno spopolato in via Roma e in corso Italia dove il percorso creato dal Gap ha appassionato in gare mozzafiato decine di bimbi. Sfide anche in via Roma con il pedale saronnese.

Non è mancato lo sport per la mente con gli scacchi e quello per tutta la famiglia con le prime iscrizioni alla StraSaronno.

