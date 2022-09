x x

SARONNO – Va bene il pic nic, ma i resti dei falò e la presenza di bottiglie di alcol nei pressi del “pratone” del Parco del Lura non sono passati inosservati e non hanno mancato di suscitare, in questi giorni, anche una certa preoccupazione fra i visitatori dell’area naturalistica che si trova appena a nord dell’abitato saronnese.

La zona interessata dai falò è dunque quella più vicina all’ingresso saronnese da via Trento, è dove ci sono fra gli alberi alcune panchine e tavolini di legno e le persone, soprattutto nei fine settimana, amano fermarsi per un pasto all’aperto. Ma è anche dove da sempre si registrano problemi legati alla presenza di rifiuti e, come in questo caso, all’imprudenza di chi nel sottobosco accende dei falò.

(foto: il particolare di una foto apparsa sui social per testimoniare l’accaduto)

11092022