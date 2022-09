x x

SARONNO – Movimentato episodio ieri mattina in via Lanino dove un’anziana è stata scippata. La donna è stata presa di mira da un scippatore in bicicletta. Il ragazzo le ha strappato la borsa ed ha ripreso a pedalare per dileguarsi. Dopo qualche colpo di pedali però ha inforcato in contromano un’arteria scontrandosi contro l’auto. Il malvivente ha lasciato la due ruote e il bottino e è scappato a piedi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. I militari della compagnia di Saronno ha raccolto i primi elementi sul posto, sequestrato la bicicletta e avviate le indagini. Del resto l’anziana, ripresasi dallo spavento, ha sporto denuncia nel pomeriggio. La saronnese ha comunque riavuto la borsa che nella confusione dell’incidente il ladro aveva lasciato a terra.

Consistenti i danni alla vettura di cui si è occupata la polizia locale che ha eseguito, con la pattuglia intervenuta sul posto, i rilievi del caso.

